Ciné Nui : COLCOA, vitrine du cinéma français aux Etats Unis

Magazine présenté par Ramzi Malouki



Créé en 1997, le festival COLCOA est devenu un rendez-vous incontournable des professionnels américains. A Los Angeles, on est fan du cinéma français. De nombreux acteurs français ont fait le déplacement sur la cité pour la promotion de leur dernier film.



C'est le cas de Charlotte le Bon dans "The Promise" réalisé par Terry George. Charlotte joue Ana, une jeune femme arménienne déchirée entre l’amour de deux hommes: un médecin arménien, interprété par Oscar Isaac, et un journaliste américain, Christian Bale. Un triangle amoureux avec, en toile de fond, le génocide arménien. Ramzi Malouki a rencontré Christian Bale, Terry George et bien sur l'actrice française.



Zoom sur l'acteur vénézuélien Edgar Ramirez, qui peut jouer en français, en allemand en espagnol, et en anglais. Son parcours et son dernier film "Gold" actuellement en salles….



Réalisé par Tavaka Tairapa