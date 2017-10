Christopher Prenat réalisera le costume de Miss Tahiti pour l'élection Miss France

​Rédaction web

Cette année, pour la première fois, l'organisation du concours Miss France lance un concours de créateurs pour concevoir les costumes régionaux des candidates. Le but : "donner une visibilité aux talents des régions, et promouvoir le savoir-faire français".Les résultats pour Tahiti ont été dévoilés mercredi sur la page Facebook Miss France.C'est le costume de Christopher Prenat qui a été choisi. On sait donc déjà à quoi ressemblera le costume régional de Turouru Temorere pour l'élection Miss France en décembre. Il s'agit d'une robe, inspirée du drapeau polynésien.Véra Broissiat et Jennifer Caschera sont arrivées respectivement 2e et 3e du concours de créateurs pour Tahiti.

Christopher Prenat , maintenant bien connu en Polynésie, est un artiste complet : à la fois styliste, coiffeur, maquilleur de talent, mais aussi comédien.