Choisissez votre nouvelle télénovela sur TNTV

A cause d'un malentendu, Neil et Ragini ont divorcé. Neil a déménagé et s'est s’installé aux Etats-Unis avec deux de leurs enfants et Ragini est restée en Inde avec les deux autres. La séparation et l’éloignement ont fait de Neil un homme froid et distant et de Ragini une femme indépendante à fond dans son travail à l’hôpital. Cependant, le destin les réunit à nouveau, 15 ans plus tard à l’occasion du mariage de leur fille. Leurs enfants tenteront par tous les moyens de les réconcilier et leur faire redécouvrir l’amour ensemble. Y parviendront-ils ?



Promo de la série en version originale

Série indienne produite en 2014Titre original : Itna Karo Na Mujhe Pyaar