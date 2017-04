Chocolat : à quand la tablette 100% made in fenua?

Rédaction Web avec Laure Philiber

Vous n'avez pas pu les rater dans les rayons des grandes surfaces et des magasins spécialisés : les œufs de Pâques attendent d'être dévorés. Cette gourmandise est issue des fèves de cacao qui poussent principalement dans les zones situées autour de l'Équateur. « Il y a des provenances de cacao un peu partout. Au Venezuela, en Équateur, au Peru … On va récupérer le cacao dans ses zones là et on le transforme en France. » explique Hugo Lotigié, vendeur de chocolat dans une enseigne spécialisée.Si la provenance des fèves reste floue dans la plupart des supermarchés, le pays qui transforme les fèves est parfois mentionné. « Nous ne connaissons pas l’origine du chocolat en lui-même mais la grande majorité de nos produits viennent de France » témoigne Stéphane Lequerre, directeur d'une grande surface.Si l'on trouve du chocolat fabriqué à partir de fèves du Vanuatu et de Papouasie Nouvelle-Guinée, le chocolat polynésien n'existe qu'en toute petite quantité à Tipaerui. L’association de Tipaerui Valley a planté plusieurs cacaoyers il y a cinq ans pour essayer de faire de chocolat « made in fenua ». « Il y a du cacao ici et ça pousse bien ! », explique Romus Nanaia, bénévole de l’association. Le problème, c’est que personne ne sait encore transformer la fève en chocolat. « On ne sait pas comment faire (…) on attend que quelqu’un nous transmette son savoir-faire pour pouvoir le transformer ici » ajoute Romus.Si l’avenir du chocolat a peut-être ses chances en Polynésie, les fèves, elles, sont pour l’instant inutilisées malgré les rendements saisonniers. En attenant, l’association de Tipaerui Valley « garde les fèves de cacao en souvenir, les regarde et les imagine ».