Chiens, chats, lapin, poney... une bénédiction pour les animaux

A l'occasion de la Saint-François d'Assise (le 4 octobre, patron des animaux), le Père Abraham a fait une bénédiction des animaux dimanche à la paroisse Saint Joseph de Faa'a. Lapins, chats, chiens, poules... et même poney étaient au rendez-vous.Dans un message, l'association de protection animale Ia Maitai Te Animara remerci le Père Abraham pour son sermon dans lequel il "a souligné l'amour que nos compagnons à plumes, poils et écailles nous apportent, et il s'est clairement prononcé pour la stérilisation et contre l'euthanasie, demandant à tous les propriétaires de laisser vieillir leur animal à leurs côtés."