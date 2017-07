Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, retrouvé mort

Rédaction web avec AFP

Le groupe Linkin Park s’est révélé au public en 2000 avec son premier album intitulé Hybrid Theory, vendu à plus de dix millions d’exemplaires.Le mélange de hip-hop et de métal, avec un sens mélodique omniprésent, proposé par cet ensemble californien est resté très populaire et le dernier opus du groupe, One More Light, sorti le 19 mai, s’est hissé en tête des ventes quelques jours plus tard. Linkin Park devait démarrer une tournée de promotion de cet album la semaine prochaine.