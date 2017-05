Chaud froid de thon

Je commence en préparant 2 assiettes, la première avec la chapelure et un peu de cumin et la seconde avec les herbes de Provence.Je prends ensuite les morceaux de thon que je fais aller et venir dans chaque préparation.Je fais chauffer ma poêle avec un peu d’huile et je fais cuire rapidement les pavés de thon blanc de chaque côté en gardant le cœur encore cru.Je coupe le tout en tranches et je sers à table.