Charles Aznavour, « La Légende » en concert à Tahiti !

Avec une carrière de plus de 70 ans, plus de 180 millions de disques vendus, 1200 chansons, 80 films, des milliers de concerts à travers le monde, Charles Aznavour est le seul chanteur français à battre tous les records d’affluence des plus grandes et plus prestigieuses salles du monde entier où il se produit.



Depuis les années 2000, il multiplie les tournées, interprétant ses succès dans six langues différentes, travers le monde, Europe, Etats-Unis, Russie, Brésil, Chili, Liban, Israël, Australie... Et pour la première fois, il se produit à Tahiti le 15 octobre prochain !



La billetterie ouvrira le 5 août.