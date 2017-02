Changement au conseil municipal de Hitiaa o Te Ra

Après le vote qui s'est soldé par 23 voix pour et six contre. Gisèle Tefaatau, Alphonse Saminadame, Tera Teinauri et Frangelica Bourgeois ne font plus partie du conseil municipal. Ils ont été remplacés par Moarii Antonina, Letourneux Teuira, Teihotu Abel et Royer Dorita.De ce fait, Dauphin Domingo et Henry Florh siégent aujourd'hui au Secosud. Ils remplacent Jacqui Drollet et Abel Teihotu. Jacqui Drollet dénonce ce conseil municipal, arguant que "C'est un outil politique."Résultat, avec ce changement dans le conseil municipal, les pro EDT sont majoritaires en ce qui concerne le dossier Secosud.Henry Flohr annonce qu'il soutient le choix d'Anthony Jamet à savoir la candidature de EDT pour l'électrification des communes du sud.