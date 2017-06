Championnats du monde : rencontre avec la première équipe marocaine de va'a

J'avais donné quelques coups de rame lors d'une visite à ma famille faamu à Takapoto mais les vrais débuts se sont faits lorsque je me suis installé à Huahine en 2006. J'ai eu l'incroyable chance de côtoyer d'immenses personnages du monde du va'a comme Maitai Danielson, Stephan Itchner et surtout Jean Luc Eychenne qui m'a tout appris et qui continue à me conseiller dès que nous avons l'occasion de ramer ensemble.