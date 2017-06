Championnats du monde de va’a : « une expérience qui nous changera »

Rédaction Web

Josh Crayton, le coach des jeunes hommes et femmes du team Californie, est ravi de participer à l’aventure. « C’est fantastique et très excitant. L’organisation est très professionnelle et les gens sympas et accueillants. C’est une expérience qui nous changera », dit-il tout sourire.Les jeunes qu’il encadre sont en moyenne âgés de 16 ans et issus de différentes villes de la Californie. Mais ils sont animés d’une même passion : le va’a. « Beaucoup de leurs parents pratiquent des activités nautiques. Le père d’un de mes jeunes est ainsi champion de stand up paddle », explique le coach Crayton.Le Team Tonga lui aussi apprécie de participer à l’évènement même s’il « fait très chaud », dixit Mahaki Akaunoka mais, au fond, « un peu comme à Tonga ». « Tout est bien organisé. Et le niveau des équipes est élevé, spécialement celles de Tahiti et de la Nouvelle-Zélande ».Même son de cloche pour la délégation japonaise qui passe « du très bon temps ». « Tahiti c’est un super endroit », lâche Shinichi Ohmura. Bref, un sante faute pour les organisateurs.