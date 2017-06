Championnats du monde de va’a marathon : trois chances de médailles pour Tahiti aujourd’hui

Rédaction web

Le temps est quelque peu couvert et venteux, ce jeudi matin à Aorai Tini Hau où le départ de la course « Open Women V1 » vient d’être donné.Tous les yeux seront tournés vers Hinatea Bernadino qui tentera de décrocher sa deuxième médaille d’or après celle obtenue, hier en V6, avec les rameuses de Teva. La championne a d’ores et déjà pris un très bon départ et se positionne en tête.Deux autres courses, de V6 cette fois, suivront : les « junior men » et « master men » sur un parcours de 27 kilomètres.