Championnats du monde de va’a : le sacre de Hikutini Chevalier

Et une médaille d’or de plus pour Tahiti. Hikutini Chevalier vient de s’imposer sans difficulté, ce mercredi après-midi, dans l’épreuve « Master Men V1 ». Grâce à lui, le fenua pointe désormais en tête au tableau des médailles. Il en totalise trois du plus précieux métal.