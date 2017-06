Championnats du monde de va’a: le point sur l’avancée des travaux

Le site de Aorai Tini Hau s’apprête à accueillir les championnats du monde de va'a. Les derniers coups de pelleteuse sont donnés pour embellir le site. D’après le président du Comité Organisateur Local des championnats, Jean Chicou, des structures légères tels que des chapiteaux, la fan zone et la zone des athlètes seront montées. Les grands chantiers démarreront le mois prochain.



Le COL et le Gouvernement ont fait le point sur les derniers ajustements budgétaires. "Nous sommes en train de mettre en place ce qu’il faut pour que tout le monde soit accueilli dans de bonnes conditions." affirme le président Edouard Fritch. "Cette course que nous accueillerons dans dix jours va être la compétition consacrée au marathon va’a mais le site va encore évoluer pour les compétitions internationales de l’année prochaine".



650 athlètes venant de 34 pays différents seront présents cette année. Pour les championnats du monde de va’a en vitesse, on attend trois à quatre fois plus de monde.



Le COL s’organise aussi afin de mettre en place les compétitions de va’a pour handicapés. "Là, on associe le projet à un grand événement populaire, solidaire, sportif. Le va’a est la base même de la culture polynésienne et c’est cela qu’on veut mettre en valeur par ce championnat" explique Jean Chicou.



Le président du COL appelle la population à participer aux festivités qui auront lieu autour des championnats. "On est à 34 pays qui viennent. Il faut rencontrer ces gens. Il faut leur faire aimer ce que nous on aime, c’est-à-dire le va’a. (…) Venez voir la fête, venez profiter. Il y a des animations toutes la journée, des concerts, des présentations."



Les championnats du monde de va’a marathon se dérouleront du 27 au 30 juin prochain. Les championnats du monde vitesse auront lieu du 16 au 26 juillet 2018. La totalité des épreuves seront retransmises en direct sur notre antenne et sur le site de TNTV.