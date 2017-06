Championnats du monde de va’a : le fenua assuré de finir premier au tableau des médailles

Rédaction web

Grâce à ses sept médailles d’or, Tahiti a pris le large et ne pourra plus être rattrapé. La Nouvelle-Zélande est à l’heure actuelle deuxième avec deux médailles du plus précieux métal.Or, vendredi, pour la dernière journée de compétition, quatre courses sont programmées. La messe est donc dite pour le classement par équipe.La compétition reprend (et s’achève) demain.