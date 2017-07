Championnats du monde de va’a : la Néo-Zélandaise Marama Elkington sacrée chez les juniors

Rédaction web

Marama Elkintgon a apporté la troisième médaille d’or de la compétition à la délégation de Nouvelle-Zélande. La jeune femme s’est imposée sans réelles difficultés face aux six autres concurrentes à avoir pris le départ de la course. La calédonienne Suzanne Wahngoj s’empare quant à elle de la médaille d’argent et Ioana Turia des Iles Cook complète le podium.La représentante de Tahiti, Tutia Tetuaapua, n’a pas été en mesure de jouer les trouble-fêtes. Quelque peu distancée par les leaders en début de course, elle a été victime d’un chavirage avant la mi-parcours. Un incident qui l’a encore un peu plus retardée. Elle termine à la quatrième place.