Championnats du monde de va’a : après une rude bataille, Tahiti s’impose en « Open Men V6 »

C’est sous une grosse averse que les rameurs de la Open Men, la course la plus attendue du championnat du monde en V6, se sont élancés, peu avant 10 heures, ce vendredi matin.Le team Nouvelle-Zélande a pris le meilleur départ des 18 équipages, suivi d’un cheveu par les rameurs tahitiens, ceux de l’équipe Shell : Honui Parau, Damas Ami, Roland Tere, Karl Keller, et les deux frères Paiateuira et Tapuarii Tamaititahio.Les Californiens étaient également aux avant-postes, prenant même la tête dans les premiers temps de la course, alors que l’équipage du fenua pointait, à ce moment-là, à la troisième place.Mais pour une courte durée, puisque les Tahitiens reprenaient les devants avant la fin du premier des trois tours du parcours. Mais au deuxième, les rameurs de Californie faisaient une remontée spectaculaire donnant lieu à un duel entre les deux équipes.Leurs va’a s’entrechoquaient même à plusieurs reprises. Un combat de aito. Les locaux, plus habiles en surf, parvenaient toutefois à garder l’ascendant et débutaient en tête le troisième et dernier tour avec quelques dizaines de mètres d’avance sur les Américains. Ecart qui s’est creusé un peu plus au fil des coups de rames. Le va’a rouge et blanc franchissait finalement le premier la ligne d’arrivée.« Le coach nous avait dit de gérer le départ et c’est ce qu’on a fait. On a également bien profité des vagues. Les Californiens étaient en difficulté dans le surf mais chapeau à eux », a déclaré Roland Tere à l’arrivée. « Etre les premiers champions du monde en longue distance, ça fait quelque chose. On s’en souviendra toujours », a-t-il ajouté.La Californie monte sur la deuxième marche du podium et la Nouvelle-Calédonie s’empare du bronze après une belle remontée.