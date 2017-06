Championnats du monde de va’a : Tahiti passe devant au tableau des médailles

​ Rédaction Web

Carton plein pour Tahiti qui a remporté, ce mercredi, cinq nouvelles médailles en cinq courses : 4 en or et une en argent.Dans la matinée, chez les femmes, les rameuses de Tahiti se sont imposées en « Open Women V6 » et en catégorie « Junior Women V6 », la sélection du fenua a décroché la médaille d’argent.En V1, Kevin Céran-Jérusalémy a pris la première place en « Open Men », de même que Hikutini Chevalier en « Master Men » et Revi Thon Sing en « Junior men ».Au classement provisoire des médailles, la Nouvelle-Zélande occupe actuellement la seconde place avec deux médailles d’or, devant l’Australie. La compétition reprend jeudi.