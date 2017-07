Championnats du monde de va’a : Tahiti loin devant au classement final !

Rédaction web

Durant les quatre jours de compétition, sur le plan d’eau de Pirae, les Tahitiens ont remporté un total de 13 médailles : 10 en or, une en argent et deux de bronze.La Nouvelle-Zélande termine en deuxième position avec un total de dix médailles, dont trois du plus précieux métal. Suivent l’Australie, les Iles Cook et la Nouvelle-Calédonie.Merci à tous d’avoir suivi ces premiers championnats du monde de va’a marathon sur TNTV.