Championnats du monde de va'a 2017 - les portraits

Dès le 27 juin, le sport mondial aura les yeux braqués sur la Polynésie qui accueillera les Championnats du monde de va'a marathon 2017.



Depuis plusieurs mois, le monde du va'a local œuvre pour que ces championnats soient une parfaite réussite et restent dans les mémoires. Organisateurs, bénévoles et athlètes, chacun d'entre eux à leur niveau et dans leur domaine de compétence ne ménagent ni leur temps ni leur efforts.



Un travail colossal, un dévouement sans pareil que TNTV a décidé de mettre en avant au travers d'une série de dix portraits. Dix modules qui seront diffusés à partir du 6 juin, trois fois par jour à 8h35, 12h05, et à 18h25.



Mardi 6 juin : Kevin Céran Jérusalemy

Mercredi 7 juin : Matairea Fareara

Jeudi 8 juin : Hinatea Bernardino



Le va'a déchaîne les passions sur TNTV!