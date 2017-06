Championnats du monde de va'a 2017 : découvrez le clip officiel sur TNTV

La chanson est interprétée par Taiho Tetoofa et Ena Hiaai, deux jeunes talents du fenua. Lara Farahei, Charley Maitere et Léo Marais ont écrit les paroles, Eremoana Ebb, Fabrice Mahe et encore Léo Marais ont composé la musique.



La chanson véhicule les valeurs attachées au sport, le va'a en l'occurrence. Elle met aussi en avant la fraternité qui unit les athlètes participants aux championnats "On est tous des frères", et plus largement un peuple autour de cette discipline. Cette chanson est l’occasion de célébrer les Championnats du Monde de Va’a marathon, une première en Polynésie !



Embarquez sur le va’a du « Team TNTV » et célébrons ensemble ces Championnats du Monde !