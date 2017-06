Championnats du monde de Va’a : de l’or, encore, pour les jeunes rameurs tahitiens

Rédaction Web

Tous originaires de Bora-Bora, les rameurs de l’équipage tahitien, Teanavai Pahuiri, Otahi Tapi, Mahei Mai, Heimanarii Maimaro, Taiariinui Tu et Keali Ferey, ont pris un départ rapide aux côtés des hawaïens et des Néo-zélandais.En quelques coups de rame, les jeunes aito du fenua se sont retrouvés aux avant-postes et n’ont cessé, au fil des kilomètres, de creuser l’écart sur les autres délégations.Au final, ils devancent les Hawaiiens et les rameurs de Nouvelle-Calédonie qui se sont emparés de la médaille de bronze.