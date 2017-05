Championnat du monde scolaire : les volleyeurs de Tahiti se préparent

Rédaction web avec Thomas Chabrol

La Polynésie accueillera les meilleurs beach-volleyeurs du monde du 27 mai au 3 juin. Plus de 250 jeunes athlètes se démèneront pour remporter le prestigieux titre de Champion du monde scolaire.Les joueurs polynésiens se préparent activement sur les quatre terrains d’entraînements au stade de Willy Bambridge pour peaufiner leurs tactiques de jeu. Ils passent de trois entraînements par semaine à cinq jusqu’au lancement de la compétition.« On essaie de travailler intelligemment et de travailler surtout sur nos points forts. On n'a pas le temps de corriger toute la technique, donc on se concentre sur la tactique pour mettre des plans de jeu en face et essayer de dérouter et surprendre nos adversaires, explique Claude Sanidin, entraineur. »Les rencontres seront arbitrées par les jeunes eux-mêmes. Sur les 9 équipes locales engagées, 26 jeunes arbitres ont suivi une formation rigoureuse pour se former, repérer les fautes et de noter les scores.La 4e édition de ces championnats du monde réunira 13 délégations. Les jeunes polynésiens espèrent briller à domicile et remporter la coupe devant des équipes brésiliennes ou américaines