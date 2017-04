Championnat du monde de va'a : les bénévoles formés à l'anglais

Rédaction web avec Oriano Tefau

Plus de 4 000 personnes seront attendues chaque jour sur le site de Taaone. À quelques semaines de la compétition, le comité organisateur met en place des sessions d’initiation pour les bénévoles issus des quartiers prioritaires de Pirae.Au programme : des formations pour leur apprendre à gérer les participants et des cours d’anglais pour pouvoir communiquer avec eux. « C’est enrichissant ces cours d’anglais. Il y a 34 pays qui participent à la compétition et nous allons devoir communiquer avec eux pendant 15 jours ! », explique une jeune femme motivée.Une autre mission attend les 150 bénévoles mobilisés : la rédaction d'un CV et la révision des comportements citoyens. « Cette journée englobe les sans emploi. C’est une manière de les aider et de les tourner vers le monde du travail », confie Vaihei Vahirua Tematafaarere, responsable événementiel du championnat.Ces journées d’initiations font preuve de solidarité. Elles permettent aussi de consolider la cohésion entre les bénévoles pour le bon déroulement du championnat du monde.