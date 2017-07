Championnat de pêche sous-marine 2017 : Les black fins de Raiatea raflent tout

Une organisation parfaite, de très belles performances, du beau poisson et surtout une montée en puissance des Raromata’i dans le domaine des activités subaquatiques, ces championnats ont été d’une toute beauté.



Il est 8h45 quand le directeur de compétition, Stanley Ellacott, donne le top de départ. Taumata Tixier et Michel Williams des black fins ainsi que le duo de Tefana, Rahiti Buchin et Dell Lamartiniere remontent par la vague en direction de la fin de zone en enchaînant les prises.



En fin de zone, alors que les sociétaires de Tefana regagnent le fond, Michel Williams sort un ‘uruati de 9 kg dans une faille. Ça sera la plus grosse prise de la compétition. Au fond, Teavanui Barrier et Mikael Nedellec des black fins rejoignent les tefaniens et enchaînent les apnées profondes pour sortir des Karaua et des kuripo.



Le rythme est bon pour ces 3 équipes et les bouées se remplissent de belles prises comme des Herepoti, des uhu et autres. De l’autre côté de la zone, la moisson est bonne aussi. Les anciens Joel Drollet et Edgar Tehahe ainsi que Gianni Campeggi et Steeve Tetuanui sont les seuls à exploiter cette zone.