Championnat de Polynésie de pêche sous-marine à Bora Bora

Le programme :

Rédaction Web

Dell Lamartiniere, champion de Polynésie d’apnée statique 2016 sera présent pour défendre son titre. L’an dernier, il avait réalisé 5 minutes dans le lagon de Raiatea devant ses dauphins Gianni Campeggi (4’25) et Heimana Terou (3’56) qui seront aussi présents cette année.Le trio de tête de l’édition précédente aura fort à faire cette année puisque la participation de Denis Grosmaire, instructeur AIDA et fondateur de Moorea Freediving, est annoncé. Cette année, une épreuve de dynamique bi-plames sera proposée aussi sur un circuit en lagon.Les compétiteurs devront réaliser une distance de 4000 mètres. Le trio du podium de l’année dernière mené par Michel Williams du club des black fins Raiatea sera là aussi pour défendre leur titre. Les meilleurs boucleront leur 4000 mètres en moins d’une heure 10 minutes mais les chronos sont très variables selon le courant.Des adeptes de la nage avec palmes issus de Bora bora (pompiers, rameurs,…) participeront aussi à cette course. Comme pour l’apnée, les compétiteurs bénéficieront du cadre splendide de la plage de Matira.La pèche sous-marine constituera l’évènement phare de cette semaine subaquatique. Deux jours de compétition pour départager les 20 équipes engagées pour ce championnat.Les compétiteurs pêcheront 6 heures d’affilées et devront se déplacer uniquement à la nage suivi par leur bateau sécurité. 3 classements seront mis en place : novices, experts et championnat Raromata’i.L’année dernière, Vaihoarii Taetua et Edgar Tehahe du club Maoti avaient remporté le championnat devant le duo de l’AS Tefana, Dell Lamartiniere - Rahiti Buchin, et Pahae Tumarae et Michel Williams de Raiatea.Ce championnat comptant pour les sélectives pour les OCéania 2018, tous les ténors de la discipline seront présents. Le club local, la team Evo Bora bora spearfishing présentera 5 équipes pour ce championnat et tentera de donner du fil à retordre aux équipes de Tahiti et de Raiatea.18 heures : cérémonie d’ouverture avec présentation des équipes à la population de Bora bora –Heiva i Bora (place TUVAVAU)9H00 : début du Championnat de Polynésie apnée statique et dynamique + de Nage avec palmesDépart du quai de Vaitape en direction d’une des 4 zones prédéfinies selon la météoDépart de Vaitape à 8h005 à 6 heures de compétition15H00 fin de compétition15H45 : début de la pesée19 h 30 : Remise des prix au TiuraiPour plus d’infos: Contact FTSSC Romuald Montagnon: 87 78 20 83 / Evo Bora Bora spearfishing club Herrmann Tehau: 87 24 10 23.