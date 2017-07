Championnat de Polynésie d’apnée et de nage avec palmes: les raromata’i en force

Rédaction web avec Rahiti Buchin

En apnée dynamique, ce sont les black fins de Raiatea qui se sont imposés.Toute nouvelle discipline pour les membres de la Fédération qui ont néanmoins joué le jeu et assuré de belles performances. Les compétiteurs de Raiatea, Michel Williams et Mikael Nedellec, ont mis tout le monde d’accord en réalisant tous les deux 100 m malgré le courant et la difficulté des tournants en pleine eau. Jacques Doulcet du club des EVO bora bora spearfishing fera forte impression en assurant 85 mètres devant Gianni Campeggi avec 77 mètres.Concernant la nage avec palmes, les raromata’i se sont encore imposés. Départ canon pour les 30 compétiteurs. Dès les premiers mètres un trio mené par Mikael Nedellec, prend la direction de la course. Tanearii Haotai de Bora bora et Michel Williams tenteront tant bien que mal de le tenir mais la technique et la fluidité de Mikael feront la différence. Les compétiteurs clôtureront cette semaine d’activités subaquatiques jeudi et vendredi avec le championnat de pêche sous-marine.