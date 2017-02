Challenge mondial sur rameur Concept 2 à Punaauia le 11 mars

Rédaction Web avec communiqué

Initié par la FISA (Fédération Internationale Société d’Aviron) et Concept2, cette manifestation avait motivé lors de la première édition plus de 4000 participants de tous niveaux, toutes générations confondues. Cette seconde édition se confirme comme étant une confrontation majeure pour l’aviron, sport en plein essor au fenua.Dans le monde entier, professionnels, amateurs de tous âges se retrouveront lors cet événement unique pour permettre à chacun de jauger son niveau grâce ce challenge mondial "à distance".Les Polynésiens pourront ainsi se mesurer aux autres nations sur un sprint de1000 m en individuel, auquel pourront participer 12 concurrents en simultané. Cerise sur le gâteau, les courses locales seront diffusées en direct sur grand écran.Les 3 meilleurs mondiaux seront récompensés par la FISA et les meilleurs français par la Fédération Française d’Aviron. Par ailleurs, un "bonus event" sera proposé, un relais en duo sur 10 minutes, à faire avec la personne de son choix, juste pour le fun.Les Polynésiens qui ont affiché des chronos prometteurs lors de maintes occasions vont-ils figurer au classement des meilleurs Français et mondiaux, tant du point de vue de la performance que du nombre de participants ?Rendez vous le samedi 11 mars à la mairie de Punaauia à partir de 14 heures. L’ensemble des profits sera reversé aux associations Rame avec Alexandra et Un don de vie pour promouvoir les dons d’organesJ14 (14 ans et -)J16 (14-16 ans)J18 (16-18 ans)19 - 29 ans30 - 39 ans40 - 49 ans50 - 59 ans60 ans et +AS (bras et épaules)TA (tronc- bras)LTA (jambes – tronc – bras)