Rédaction Web avec Laure Philiber et Tauhiti Tauniua Mu San

"Cela a complètement ruiné nos vacances. Aux Etats Unis, quand il y a une grève, nos gouvernements font en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible. Nous n'arrivons pas à croire que cela a tout bloqué. Et cette grève a ruiné nos vacances.", explique cette touriste.Poursuivant, "Nous étions sur un bel atoll à Tikehau, mais nous ne savions pas pour combien de temps, et comment le quitter. C'est très angoissant.", raconte-t-elle d'une voix tremblante."C'était très très stressant. Les gens louaient des bateaux pour pouvoir quitter Tikehau. Certains montaient dans des petits bateaux rien que pour rejoindre leur prochaine destination. Et lorsque nous avons trouvé un bateau pour nous emmener, il y avait trente personnes à bord avec leurs bagages. C'était très dur, les gens avaient le mal de mer. C'était terrible, un vrai cauchemar. Et tout cela, juste pour pouvoir se rendre à Rangiroa".Ce que nous a confié cette touriste, confirme bien ce que nous a relaté Christopher Kozely , Consul des Etats Unis à Tahiti, à savoir que des touristes étaient prêts à tenter le diable pour pouvoir quitter Tikehau. Des vacances cauchemardesques qu'ils ne sont pas prêt d'oublier. L'industrie touristique polynésienne arrivera t-elle à se relever après une telle publicité... Pas sur.