Cette année, le Père Noël fait sa tournée... en drone !

Rédaction web

Les rennes n'en ont pas cru leurs yeux ! Le Père Noël a abandonné son traineau pour une méthode plus... moderne. C'est le célèbre YouTubeur Casey Neistat qui a enfilé le costume rouge et blanc le temps d'une vidéo en partenariat avec Samsung. Sur un snowboard, il s'est laissé tracté par un drone dans une station de ski en Finlande.Le drone utilisé a été construit spécialement et comportait pas moins de 16 rotors selon Futura Sciences. On avait déjà pu découvrir ce type d'appareil dans une vidéo montrant un homme surfant tracté par un drone super-puissant.