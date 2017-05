Cérémonies du 8 mai : François Hollande au côté d'Emmanuel Macron

Rédaction web



Le nouveau président Emmanuel Macron a assisté aux cérémonies du 8 mai au côté du chef de l'Etat sortant, François Hollande.Les deux hommes se sont donné une poignée de main et une accolade avant de raviver la flamme du Soldat Inconnu sous l'Arc de Triomphe.Ils se sont remémoré ensemble le conflit le plus meurtrier de l’histoire de l’humanité. La Seconde Guerre mondiale, qui a tué plus de 70 millions de morts, s’est arrêtée le 8 mai 1945.La dernière fois que deux présidents s’étaient affichés côte à côte remonte à la dernière élection présidentielle. En 2012, Nicolas Sarkozy et François Hollande s’étaient retrouvés le 8 mai. Il est très rare de rassembler un président sortant et son successeur. Avant 2012, il faut remonter en 1995 pour retrouver Jacques Chirac et François Mitterrand réunis pour la cérémonie.Le mandat de François Hollande s'achève dimanche à minuit. Emmanuel Macron prendra ses fonctions le même jour, à 10 heures.