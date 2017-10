Centre de recherche en entomologie médicale : l'avant-projet de construction confié à TNAD

(compte-rendu du conseil des ministres)

La Polynésie française intensifie sa lutte contre les maladies infectieuses (dengue, chikungunya, zika, filariose lymphatique…) transmises par les moustiques du type Aedes. En l’absence de vaccins ou médicaments spécifiques, la lutte anti-vectorielle (LAV) est le seul moyen pour prévenir et limiter les épidémies à transmission vectorielle.A ce titre, le laboratoire d’entomologie médicale de l’Institut Louis Malardé contribue depuis plusieurs années au développement et à l’évaluation de ces stratégies au travers d’études pilotes comme celle menée à Tetiaroa.Afin de développer et sécuriser ces stratégies innovantes à plus grande échelle, la réalisation des études d’avant-projet de construction d’un centre de recherche en entomologie médicale a été confiée à Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD). Ce projet de bâtiment comprend la rénovation de l’insectarium de Paea et la construction d’un module de production de moustiques mâles stériles.