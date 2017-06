Cédric Bellais vainqueur aux points

SportsTahiti.com

La soirée démarrait par des combats amateurs de la Fédération Polynésienne de Boxe. Quatre combats étaient proposés au public. En Boxe éducative, Ismael Punu de Central Olympic fait match nul face à Aroarii Teriitahi (Ah Min BC). Lucas Wimere (Ah Min BC) a surpris Teiki Huuti (Tefana Boxing) un peu émoussé, Lucas s’impose aux points.En -75kg, Hokini Commings (Te Ui no Manotahi) a dominé Teahu Faufau de Central Olympic. Enfin Aroarii Kong Fou (Tefana Boxing) et Toriki Tepakou (Ah Min BC) font match nul.Le clou de la soirée allait opposer en 12 rounds de 3 minutes Cédric Bellais à Farouk Dakou pour une ceinture Royal Boxing Organisation. Le combat démarrait par un round d’observation où les deux protagonistes se jaugeaient, Cédric plaçant, tout de même d’entrée, quelques accélérations qui faisaient mouche.Dès le 2ème round, Cédric commençait à prendre l’ascendant sur son adversaire qui avait une garde hermétique. Avançant continuellement, Cédric dominait l’ensemble des reprises. A l’annonce des scores, 117-111, 117-111, 120-108, c’est donc à l’unanimité des juges que Cédric Bellais remportait le combat et décrochait la ceinture RBO.Cédric Bellais : « Je suis très content après cette victoire. Mais ce n’est pas évident de gérer l’organisation du combat, les entraînements et le combat de ce soir. Concernant le combat, je voulais faire les 12 rounds ce soir car je n’ai pas trop l’occasions de boxer car je n’ai plus de sparring partner. Du coup, je voulais aller au bout des 12 rounds. Mon prochain objectif c’est la défense du titre et pourquoi pas aller chercher la ceinture de champion du monde RBO".Christophe Herrement, juge arbitre du combat : Je suis content du combat qui s’est bien déroulé. çà faisait longtemps que je n’avais pas vu Cédric boxer. Il a toujours cette puissance, il faut qu’il arrive à varier ces accélérations. Mais il gagne largement et logiquement. Pour ma part, je suis content car j’avais le même pointage que le juge mexicain et apparemment on est d’accord sur les mêmes rounds".