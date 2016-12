Ce robot pourrait intervenir à Fukushima

Rédaction Web

"Une version modifiée de ce robot est en train d’être développée pour aider à restaurer la zone accidentée de Fukushima" explique Vitaly Bulgarov qui a publié une vidéo dans laquelle, on peut voir un homme piloter le robot, semblable aux exosquelettes créés pour le film "Avatar"."Method 1" suit les mouvements réalisés par le pilote, et les reproduit simultanément. Mesurant quatre mètres de haut et pesant près d’une tonne, il serait hermétique aux radiations nucléaires contrairement aux deux robots envoyés en mars dernier dans la centrale de Fukushima qui avaient cessé de fonctionner à cause des radiations infectant la zone.