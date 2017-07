Carton rouge pour un All Black lors d'un match contre les British Lions : une 1ère depuis un demi-siècle

C'est l'action qui a changé le cours du match : le placage haut sur Anthony Watson par le trois quart centre Sonny Bill Williams a conduit à son expulsion à la 25ème minute de jeu. A 14 contre 15, les All Blacks s'inclinent 21-24 contre les British Lions à Wellington.

Suspendu 4 semaines SBW n'assistera à "la belle" contre les britanniques.



C'est la troisième fois de toute leur histoire que les double champions du monde décrochent un carton rouge. Seuls Colin Meals et Cyril Brownlie avaient jusque-là été expulsés en 1925 et 1967...



L'arbitre qui a sorti le carton rouge, Jérôme Garcès, est encensé par les médias britanniques qui parlent de lui comme d'un héros...



Rédaction web