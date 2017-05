SOCIÉTÉ

Cartes d'identité et passeports périmés ne seront plus acceptés sur Air Calin

Vendredi 19 Mai 2017 à 13:35 | Lu 151 fois

PASSEPORT - Dans un communiqué, Air Calin informe ses passagers qu' à compter du 1er juillet 2017 la carte nationale d’identité française et les passeports périmés ne seront plus autorisés à l’embarquement des vols sur les lignes entre Papeete, Nouméa et Wallis.

