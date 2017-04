Carpaccio de thon blanc

Je commence par couper le pavé de thon blanc en tranches très fines que je dispose directement dans l’assiette de présentation.Je coupe ensuite quelques tiges d’oignons verts, les tomates en petits cubes et je taille grossièrement quelques câpres.Je coupe finement un peu de gingembre également.Dans un bol, je mélange les tomates, les câpres, l’huile d’olive et le vinaigre balsamique. Je verse le tout sur les morceaux de poisson. Je continue avec le jus de citron et les algues vertes et c’est prêt.