Cardella et Paofai en course pour être le pôle privé unique d’hospitalisation pour Tahiti.

Cardella ou Paofai. Entre les deux, le cœur du Pays balance. Alors que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux la mise en place d’un pôle privé unique de soins, les deux entités ne parviennent pas à se mettre d’accord.



Chacune de ces cliniques devrait donc postuler à l’appel à projet lancé par le ministère de la Santé. Cardella ou Paofai, une de ces deux cliniques pourrait-elle être amenée à cesser ses activités ? Le Pays se veut prudent.



L’appel à projet lancé il y a une semaine fait état d’un Pôle privé unique d’hospitalisation pour Tahiti. Une structure en complément du CHPF, prévue par le schéma d’organisation sanitaire validé l’an dernier.



Tout part d’un constat. Les limites atteintes par les cliniques actuelles: taille des bâtiments, et mise aux normes. Le cahier des charges indique que le regroupement vise à renforcer la qualité et la sécurité des soins.



Créer un plateau technique de qualité. Proposer une offre de médecine chirurgicale et obstétrique: 140 lits. Une autre de chirurgie ambulatoire. Et un accueil des patients 24/24h.

Mais aussi réaliser des économies en mutualisant les moyens.



"Une mutualisation des moyens, ne serait-ce qu'en matière d'hôtellerie, de blanchisserie, cuisine et pharmacie, permettrait certainement de réaliser des économies et de faire en sorte que les frais de fonctionnement soient moins élevés" explique Jacques Raynal, ministre de la Santé.



Si aucun des deux projets n’aboutit à la mutualisation recherchée, le gouvernement arbitrera-t-il entre les deux ? "Si il est impossible d'obtenir cette mutualisation, à ce moment-là, il faudra rentrer en discussion et voir comment nous pouvons évoluer sur cette situation."