Capital - Manger sain : notre obsession, leur business !

Magazine d'investigation présenté par Bastien Cadeac



Pour garder sa ligne, se faire du bien, à soi ou à la planète, chacun a ses raisons, mais une chose est sûre : manger sain est devenu un enjeu majeur pour une majorité de Français, et même une obsession pour certains. « Super » aliment, produit garanti « sans » ou « bio », autant d'arguments sains devenus déclencheurs d'achat et qui aiguisent les appétits de bien des fabricants agroalimentaires. Entre vraies révolutions dans nos assiettes et filons opportunistes, enquête sur ceux qui font d'une belle promesse un pur business.



- Carrefour Bio : des aliments sains accessibles à tous ?

« Le bio accessible à tous » ! Un slogan très fort : il est signé Carrefour Bio, la nouvelle enseigne du géant de la distribution. Après en avoir été le pionnier dans les rayons des hypermarchés, il ouvre maintenant des supérettes avec une offre 100% bio. Sa cible : tous les Français désireux de consommer plus sainement, mais freinés jusque-là par les prix et les contraintes du bio traditionnel.

Comment s'y prend le distributeur pour fournir en grande quantité, en toute saison et moins cher des produits bio, à la différence des autres ? Du producteur au consommateur, chacun s'y retrouve-t-il avec un tel système ?



- Révolution : ils parient sur le steak sans viande !

C'est peut-être la prochaine révolution alimentaire : imaginez, manger du poulet, du porc ou du bœuf sans un gramme de viande à l'intérieur ! C'est la promesse incroyable des steaks végétaux qui envahissent les rayons. Et les ventes décollent, avec un bond de 25% cette année, en surfant sur un constat : manger trop de viande, ce n'est plus conseillé ni pour sa santé, ni pour la planète.

Mais avant de remplacer le bon vieux steak dans nos assiettes, ces « bouchers végétariens », artisans comme industriels, ont de sacrés défis à relever : inventer des produits qui font vraiment illusion, aussi bien au goût qu'en texture, et le tout à un prix accessible. À la clé, être le premier à s'imposer sur ce marché d'avenir colossal… En France comme aux États-Unis, la course au steak sans viande parfait est engagée !



- L'amande : super aliment ou super business ?

C'est une sacrée réhabilitation : il y a quelques années encore, grignoter des amandes, c'était un péché gourmand... trop gras, bourré de calories ! Aujourd'hui, miracle, cette graine s'impose comme l'un des symboles de la nutrition saine, riche en antioxydants, et même anti-cholestérol. Derrière ce retour en grâce, l'oeuvre d'un collectif très puissant : les producteurs d'amandes californiens 85% de la production mondiale à eux seuls.

À coups d'études scientifiques et de marketing très efficace, ils ont réussi à transformer l'image de l'amande pour en faire un super aliment à la mode, faisant exploser les prix par trois en 10 ans. Dans leur sillage, industriels comme stars du snacking sain jusqu'à l'historique Maître Prunille, le roi des pruneaux, en profitent pour décliner l'amande à toutes les sauces. Enquête sur un super aliment devenu aussi un business en or.