Cantines : baisse des tarifs à Papara

Bonne nouvelle pour les parents d’élèves de Papara : les prix de la cantine scolaire vont baisser en août.Après une première baisse des tarifs en 2016, le conseil municipal a validé à l’unanimité la semaine dernière une seconde délibération modifiant à nouveau ces tarifs. Jean-Louis Benvenuti Second Adjoint au Maire de Papara détaille ces nouveaux tarifs : « Pour les familles qui cotisent au régime des salariés ou au régime des non-salariés, le prix de l’assiette passe de 320 F à 180F. Et pour ceux qui ne cotisent pas à la CPS le prix passe de 405 F à220 F.»Ces baisses de tarifs sont possibles grâce à la mairie mais aussi grâce aux efforts du prestataire, Newrest. «On a doublé l’activité de cantine à Papara, explique son directeur Arnaud Pradel, ce qui nous permet de pratiquer les prix les plus bas. » Il estime même que si le volume de repas servis augmente encore, les tarifs pourraient à nouveau baisser.