Canada : il tond tranquillement sa pelouse face à une tornade

La scène est improbable. Sur la photo de Cecilia Wessels, habitante de Three Hilss dans l'Alberta, on voit son mari coupant tranquillement le gazon sans se préoccuper de ce qu'il se prépare dans son dos... La tornade semble s'approcher dangereusement !



Cecilia Wessels ne manque pas d'humour en publiant ce cliché sur sa page Facebook. Elle commente la scène : "Ma bête tond la pelouse avec une brise dans les cheveux".



Finalement, la tornade était plus loin que ce qu'elle ne paraît. "Ça a l'air très proche si vous regardez la photo, mais c'était vraiment loin. Pas très très loin, mais suffisamment loin de nous", explique Cecilia Theulis à la chaîne CBC.



Le lendemain, les autorités locales ont précisé que la tornade avait duré une trentaine de minutes et qu'elle n'avait pas faite de blessé.



Rédaction web