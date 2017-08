Calendrier scolaire: ce qui va changer cette année

Rédaction web avec Sophie Guébel

La rentrée scolaire se fera le mercredi 16 août pour les collèges et les lycées et le jeudi 17 août pour les primaires. Première modification cette année. Un calendrier unique pour les élèves du 1et du 2degrés. Une mesure que les parents réclamaient pour harmoniser la garde des enfants.Ainsi, tout le monde aura 36 semaines de cours, la même alternance cours/congés et les mêmes périodes de vacances. Le calendrier 2017/2018 instaure donc un nouveau rythme scolaire avec 5 semaines de travail et 1 semaine de vacances.Autre nouveauté, une semaine de congés en mai pour éviter 11 semaines de cours sans interruption comme avant. Mais les vacances estivales seront donc réduites à cinq semaines et demi, du 7 juillet au 15 août, contre sept en 2016/2017.Enfin, dans la continuité de ce qu’avait introduit Nicole Sanquer, l’ancienne ministre de l’éducation, les vacances seront plus longues en novembre, à Noël et à Pâques afin de permettre aux élèves internes des îles de rentrer chez eux. Objectif également affiché : lutter contre le décrochage scolaire.Tea Frogier, nouvelle ministre de l'Education, a, par ailleurs, annoncé un projet d’internat au collège Henri Hiro.