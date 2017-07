Câble Natitua : le contrat est signé

Le contrat du câble sous-marin Natitua a été attribuée à la société Alcatel Submarine Networks. Edouard Fritch et le président directeur général de l’Office des postes et télécommunications Jean-François Martin, ont signé le contrat jeudi matin avec le directeur commercial et marketing d’Alcatel Submarine Networks, Paul Gabla.« Le chantier Natitua géré par l’OPT, va doter la Polynésie française de nouveaux équipements structurants à la pointe du progrès, en termes de télécommunications. Dès la mise en service du câble Natitua, prévu fin 2018, les habitants des îles reliées qui attendent ça depuis longtemps, pourront bénéficier des offres commerciales à haut débit et très haut débit, identiques à celles des habitants des îles de la Société connectées à Honotua », a déclaré le Président.Ce contrat permet à l’installation et la mise en service d’un système de communication à haut débit par câbles sous-marins à fibre optique reliant Tahiti à certaines îles des archipels des Tuamotu et des Marquises, appelé Natitua. Les usagers des îles éloignées pourront bénéficier du haut débit.« Je souhaite que la Polynésie française entre pleinement dans l’ère numérique et devienne un pays d’îles connectées, des smart islands à la pointe de l’innovation dans les prochaines années. Natitua représente une avancée importante vers cet objectif », a ajouté le Président.Ce câble sous-marin de plus de 2500 km reliera Tahiti à huit îles de l’archipel des Tuamotu - Rangiroa, Manihi, Takaroa, Kaukura, Arutua, Fakarava, Makemo et Hao - et à deux îles des Marquises - Hiva Oa et Nuku Hiva.