CSTP/FO : clash lors de l'élection d'Angelo Frébault. Mahinui Temarii annonce qu'il crée sa propre centrale

Angelo Frébault est le nouveau secrétaire général de la CSTP FO élu avec 128 voix sur 145 votants.

Malgré le slogan choisi par la centrale syndicale pour ce 7ème congrès, et qui évoque un syndicat solidaire et uni, tout ne s’est pas déroulé comme prévu...

Face à Angelo Frébault, candidat unique à la succession de Patrick Galenon, qui achève son 4ème mandat : Mahinui Temarii souhaite lui aussi se présenter.

Mais son double statut de gérant de société et de chef de parti l’en empêche… comme lors du congrès précédent…. il ne l’entend pas de cette oreille et claque une première fois la porte : "J'étais pas au courant. Je l'ai appris hier", s'exclame Mahinui Temarii. "Ce n'est pas une question politique, c'est une question de personne. On ne veut pas de moi en tant que secrétaire général de la confédération!"

Angelo Frébault relativise : "Il ne s'est rien passé, c'est plutôt la position de Mahinui qui n'a pas été validée, au vu de la situation personnelle qu'il avait, en tant que chef de parti".



A nouveau, le secrétaire adjoint de la CSTP rentente sa chance dans l'après-midi, et présente une seconde fois sa candidature…. Encore recalée.. il quitte la salle avec une trentaine d’autres militants. Ils contestent la procédure et le bilan financier de la centrale : "je vais sortir de cette centrale parce-qu'on ne peut pas travailler avec des personnes qui ne sont pas correctes", annonce Mahinui Temarii. "Je vais créer ma propre centrale. Nous allons nous réunir la semaine prochaine pour voir ce qu'il faut mettre en place pour voir comment on le fait. Il y aura aussi des dépôts de plaintes par rapport au congrès, et par rapport au bilan financier que l'on ne peut pas accepter".



Pas de quoi déranger le nouveau bureau exécutif qui poursuit tranquillement l’élection et la remise de cadeaux…



Mahinui Temarii est le représentant CSTP FO du Port, bastion du syndicat…. Qui pourrait ne pas le rester après son départ… "je ne vais pas emmener avec moi les militants du port... je suis le port, à CSTP/FO"... conclut le syndicaliste.



Laure Philiber