SOCIÉTÉ

CPS : le droit aux prestations des RGS et RSPF connu qu’à la fin du mois

Vendredi 7 Juillet 2017 à 14:06 | Lu 458 fois

« De fortes affluences sont constatées au siège et dans les antennes de la CPS liées aux demandes du complément familial, de l’allocation de rentrée scolaire et du droit à la cantine au RSPF », constate la Caisse de Prévoyance Sociale. Or, le droit aux prestations n’est pas encore arrêté.

