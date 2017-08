CMA CGM et Seatrade lancent une nouvelle ligne dans le Pacifique Sud

Rédaction web

Selon ActuNautique Magazine , la création de ce nouveau service intervient peu de temps après que Seatrade ait lancé en janvier sa nouvelle série de porte-conteneurs, les Seatrade Orange, dotés d'une importante capacité frigorifique et qui dessert notamment Papeete et Nouméa.Cette nouvelle ligne hebdomadaire tournera en 91 jours à partir d'octobre 2017, et reliera les ports du nord de l'Europe (Zeebrugge, London Gateway, Le Havre, Dunkerke et Rotterdam) à la côte Est des Etats-Unis (New York et Savannah), l'Amérique Centrale (Carthagène et Kingston), les îles du Pacifique Sud (Nouméa et Papeete), l'Australie (Sidney, Melbourne et Brisbane), la Nouvelle-Zélande (Nelson, Tauranga, Napier), le Pérou (Paita et Pisco), avec un retour sur Zeebrugge via le hub CMA CGM de Philadelphie et Kingston.Le transport maritime sur cette nouvelle ligne sera assuré par 13 navires, dont 6 de CMA CGM, 6 de Seatrade, et 1 de Marfret. D'après CMA CGM, "elle sera la seule à proposer une telle couverture de façon hebdomadaire".Elle permettra notamment de proposer une desserte directe et hebdomadaire de Papeete et Nouméa au départ du nord de l'Europe et de la côte Est des Etats-Unis.