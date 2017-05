CHPF : le docteur Faure réintégré provisoirement dans ses fonctions

Rédaction Web

Le praticien avait été suspendu par l’exécutif en raison des relations très conflictuelles qu’il entretenait avec les membres du service dans lequel il travaillait, voire même avec des patients.Une sanction le privant de sa rémunération qu’il a contestée, ce lundi en référé, devant le tribunal administratif.Le médecin, par la voix de son avocat, a notamment fait valoir qu’il était aujourd’hui dépourvu de ressources alors qu’il a deux enfants à charge et d’importantes traites. Mais aussi qu’il n’avait « aucune opportunité professionnelle » au fenua où il vit depuis 12 ans.Le juge des référés du tribunal administratif, dans sa décision, a considéré in fine que « l’insuffisance de motivation » de la sanction prise par l’exécutif « est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité » de cette dernière.Il a donc ordonné la suspension de la décision du président du Pays sanctionnant le médecin et la réintégration provisoire du praticien, jusqu’à ce que le dossier soit étudié sur le fond par le tribunal.