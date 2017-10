CCISM : le pôle entreprises rénové pour un service plus simple et plus rapide

Rédaction web

Un meilleur service, plus rapide... le pôle entreprise de la CCISM a rénové ses bureaux. Une borne tactile a été mise en place. Elle permet de décharger les agents d’accueil dans leur mission d’orientation et de les redéployer sur d’autres tâches : premières infos, traitement administratifs des dossiers de formalités, etc. La digitalisation de l’accueil a aussi pour but de faciliter la gestion des statistiques. Elle fera ressortir des données plus fiables sur le nombre de visiteurs, les secteurs d’activités, etc.Autre révolution : désormais la polyvalence des agents "fait qu'un agent pourra donner les infos de A à Z pour monter son business plan ou autre", précise Stephane Chin Loy, directeur de la CCISM.La transmission des dossiers à la CPS, à l'ISPF, à la DICP, au registre commerce, se faisait sous forme papier. D'ici la fin de l'année, tout sera numérisé. "Ça va permettre d'avoir moins de perte au niveau des dossiers. A la fin de la journée, l'ensemble des dossiers va partir chez les partenaires. Une transmission sécurisée et des retours au niveau du numéro Tahiti beaucoup plus rapides pour faciliter la création d'entreprise."Par ailleurs, la Cagest, Papeete centre ville et Tahiti Faahotu rejoindront prochainement le pôle entreprise.Le bâtiment a été entièrement rénové pour un coup de 30 millions de Fcfp entièrement financé par la Chambre de commerce.