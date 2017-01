C'est nous les peintres de la marine

Sur le quai de la base navale, la marine nationale accueille depuis quelques temps, deux invités particuliers. Guy L'hostis et Marie Détrée font partie des 43 peintres officiels de la marine actuellement en activité.



Guy L'hostis est en plein travail, il reproduit en aquarelle le Bougainville au quai de Papeete. "Cela fait cinquante années voire un peu plus que je me consacre à la peinture". Voiliers, yatchs, bateaux de toutes sortes n'échappent pas à l'œil exercé de cet esthète. "Cela fait depuis 2010 que je suis officiellement peintre pour la marine, et c'est un véritable honneur de travailler sur les bateaux de la marine nationale".



Voyages à bord des navires de la marine nationale, escales etc... Une vie de bohème en circumnavigation au service de la marine. Des paysages exceptionnels, il en a vu pléthore. Mais la Polynésie ne le laisse pas indifférent. "Je suis ici depuis le 6 novembre et j'en ai profité pour peindre les Marquises, Bora Bora et j'ai été ébloui par les montagnes qui sont très sauvages et par la couleur des lagons."



Depuis 1830, date à laquelle le corps officiel des peintres de la marine a été créé par Richelieu, dans le but de représenter la puissance navale française lors des grandes batailles, seulement 200 peintres ont ainsi été nommés. "C'est un honneur d'être peintre de la marine, il y a surement d'autres peintres qui envient ce titre." ajoute non sans fierté Guy L'hostis.



Ce titre est accordé par le ministre de la défense et attribué par le jury du salon de la marine, il permet d'embarquer sur tous les bâtiments militaires de la flotte. Si ils ne perçoivent aucun salaire de l'Etat, ils peuvent vendre certaines de leurs toiles car les amateurs de "marines" sont nombreux sur le marché de l'art.



En Polynésie, il n'y avait pas eu de peintres de la marine depuis 19 ans, ce que nous confirme Michaël Sander, élève officier dans la Marine. "C'est un évènement exceptionnel qui fait suite aux 80 ans de la Base Navale de Papeete que l'on a fêté dernièrement. Il y a actuellement 43 peintres de la marine qui officient en France. C'est un corps. La marine a besoin de ces peintres pour faire devoir de mémoire, et ce depuis Richelieu."