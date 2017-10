Budget 2018 : le Pays veut garder le cap de sa politique en faveur de l'emploi

La croissance devrait s'installer "durablement" au fenua en 2018 selon le document d'orientation budgétaire que TNTV s'est procuré. "Les derniers comptes économiques présentent une progression du Produit Intérieur Brut (PIB) de 1,8 % en volume après 1,5 % en 2015, la consommation des ménages, soutenue par l'augmentation du pouvoir d’achat, en étant désormais le principal moteur", explique le document. "Les perspectives économiques mondiales sont propices à notre économie (prix du pétrole, croissance mondiale stabilisée à 3,3 %, évolution positive du tourisme mondial, ...). (...) La politique de désendettement progressif initiée depuis 2015 par le gouvernement est respectée", assure le gouvernement.Selon le Pays, la politique actuelle "fonctionne et donne des résultats". "Les orientations en matière de politique de développement économique en faveur des entreprises, des ménages et des secteurs productifs ainsi que la politique d’investissements publics montrent que la stratégie porte ses fruits. Désormais, les conditions sont pleinement réunies pour que l'économie polynésienne soit en mesure de créer davantage d'emploi durable."Le document suit donc la même ligne que le budget 2017 : "Le BP 2018 consolide les orientations du Gouvernement en faveur d'un soutien confirmé à l'activité économique et notamment en faveur de l'emploi, l'ensemble des indicateurs de la bonne santé de l'économie confortant désormais les choix retenus par le gouvernement."Dans le détail, le projet de budget primitif 2018 "projette une augmentation des recettes fiscales, permettant la mise en place de mesures incitatives à la création d’emploi et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages"Parmi les objectifs du programme consacré au travail, le Pays souhaite lutter contre le travail illégal en vue d'assainir "la concurrence déloyale entre les entreprises respectueuses du droit et les autres, de protéger les salariés recrutés illégalement en les rétablissant notamment dans leurs droits à la retraite et aux indemnités journalières et de participer à l’équilibre des finances publiques ainsi qu’au redressement des comptes sociaux de la CPS par le rétablissement de l’assiette des contributions sociales et fiscales.La réalisation de cet objectif passe notamment par une coordination renforcée des acteurs du dispositif interinstitutionnel de lutte contre le travail illégal (COLTI), impliquant des échanges d’information dont le cadre juridique sera précisé.Les réflexions engagées en 2016 ont abouti en 2017 à deux projets de loi du pays sur ce sujet. L’année 2018 sera celle de la mise en oeuvre."En matière d'emploi et d'insertion professionnelle, le Pays souhaite :- Améliorer le service public de l’emploi en favorisant l’accompagnement des entreprises et deschercheurs d’emploi- Soutenir l’embauche de longue durée et la professionnalisation par l’alternance- Encourager l’entreprenariat grâce à l’Insertion par la Création ou la Reprise d’ActivitéPar ailleurs, le Pays compte poursuivre le développement de la formation professionnelle pour la rendre "efficace et efficiente".